Acun Ilıcalı'dan İbrahim Hatipoğlu'na yanıt: Skandal bir açıklama yaptı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Galatasaray derbisi için Ilıcalı, "Çok önemli bir maç. Derbiler için söylenecek sözler azdır. Maçlar zaten kendini belli eder. Galatasaray'la oynayacağız. Futbolcularımıza güveniyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Çok heyecanlıyız. En önemli mesajımız taraftarlarımıza. 2 aydır tam bir 12. adam oldular. Maçta da bunu bekliyoruz. Maça konsantre olarak takımımızın arkasındaki gücü hissettirmelerini istiyoruz. Taraftarımıza bir ricada bulunayım, takımımızı 90 dakika ölümüne destekleyelim." dedi.

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"HATİPOĞLU SKANDAL BİR AÇIKLAMA YAPTI"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamalarına yanıt veren Ilıcalı şunları söyledi, "51. kez söyleyeyim diyerek cuma akşamı yabancı hakem istiyoruz demiştim. Bugün salı, 52. kez demiş olayım. Yabancı hakemi istiyoruz demiştik ve diyoruz da. Hep yabancı hakem istiyoruz dedik. İbrahim Hatipoğlu skandal bir açıklama yaptı. Bizim cuma günü yaptığımız açıklamaya çıkıp 'açıklama yapmıyorlar' dedi."

Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü, "Bizim iç saha maçımızda avantajımız vardı diyor. Rakibimiz algı yaratarak gündem yaratarak yabancı hakem geldi diyor. İlk sorum şu, sizin nasıl hakem konusunda avantajınız vardı? Biz de zaten 2 yıldır bunu söylüyoruz. İç sahada avantajınız vardı diyoruz. Kendi sahamızdaki maça yabancı hakem verin diyoruz. Bu artık bir konunun ispatı. Skandal bir açıklama. Siz iç sahada yerli hakem avantajımız var dediğiniz dakika itibariyle hakemler üzerinde baskı yarattığınızı itiraf ediyorsunuz ve bunu avantaja çevirdiğinizi ispat ediyorsunuz. Artık bunun başka bir açıklaması yok."