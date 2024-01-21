Acun Ilıcalı'dan acil durum konseyi! O isim takım değiştirdi!
1 Ocak'ta TV8 ekranlarında yeni sezonuna başlayan Survivor Allstar'da Acun Ilıcalı yine acil durum konseyini topladı ve mavi takımdan bir yarışmacının kırmızı takıma geçeceğini duyurdu. İşte o isim...
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1 Ocak tarihinden beri Allstar konseptiyle TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor’da Acun Ilıcalı tekrar acil durum konseyini topladı. Duyuruya göre mavi takımdan bir oyuncu kırmızı takıma geçti.
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Ilıcalı "Şu an için yüksek dozda bir değişikliğe gerek yok seyircimizin Turabi ve Nagihan ile açıkcası paralel görüşleri var o da şu; mavi takımdan iyi bir yarışmacının kırmızı takıma geçmesini istiyorlar. Düşündük dedik ki bu öyle bir yarışmacı olsun ki; onun değişimi bütün dengeleri değiştirsin..." dedi.
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Acun Ilıcalı konuşmasının devamında ise hangi yarışmacının takım değiştireceğini şu cümlelerle ifade etti: "Bunu tek yarışmacıyla yapabilir miyiz diye düşündük... Mavi takımdan kırmızı takıma gidecek isim; Yunus Emre"
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Yunus Emre "Herkesle omuz omuza mücadele edebilirim, heyecanlıyım yeni takımımla destan yazmak istiyorum hayırlısı olsun" dedi.
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Kırmızı takımdan mavi takıma geçen isim ise Berna oldu.