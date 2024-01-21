Acun Ilıcalı'dan acil durum konseyi! O isim takım değiştirdi!

Ilıcalı "Şu an için yüksek dozda bir değişikliğe gerek yok seyircimizin Turabi ve Nagihan ile açıkcası paralel görüşleri var o da şu; mavi takımdan iyi bir yarışmacının kırmızı takıma geçmesini istiyorlar. Düşündük dedik ki bu öyle bir yarışmacı olsun ki; onun değişimi bütün dengeleri değiştirsin..." dedi.