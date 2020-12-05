Antalya 5.2 büyüklüğündeki depremle sallanı. Akdeniz'de meydana gelen depremle sarsılan Antalyalılar acil toplanma alanlarını araştırmaya başladı. Acil Toplanma Alanı nedir? Acil Toplanma Alanı sorgulama nasıl yapılır? İşte Antalya Acil Toplanma Alanları
ACİL TOPLANMA ALANI NEDİR?
Toplanma Alanları, afet sonrası paniğin önlenmesi ve sağlıklı bilgi alışverişi için, halkın güvenle toplanabileceği alanlardır.
Toplanma Alanları; afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlardır.
Afet ve acil durum toplanma alanlarının yerleri, yedi kritere göre bulunduğu ilgili belediyeler tarafından belirleniyor. Vatandaşlar, barınma ya da tahliye alanlarından farklı tespit ölçütlerine sahip toplanma alanlarını, E-Devlet üzerinden hızlı ve kolay öğrenebiliyor.
Tüm illerde belediyeler, toplanma alanlarının tespitini ve kontrolünü yedi kriter doğrultusunda yapıyor. Bu alanlar, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki 81 ilin İl Afet Müdahale Planında belirtiliyor. Daha önce kendine yakın toplanma alanını öğrenmek isteyen vatandaşlar, kurumlara başvuruyordu. AFAD’ın, afet ve acil durum toplanma alanlarını E-Devlet’e taşımasıyla birlikte, vatandaşlar bu bilgiye anında ulaşabiliyor.
ANTALYA ACİL TOPLANMA ALANLARI
Antalya Valiliği'nin 2019 yılında yaptığı bir açıklamaya göre Antalya'da Toplanma alanlarının ilçelere göre dağılımı; Akseki 11, Aksu 33, Alanya 168, Demre 13, Döşemealtı 143, Elmalı 16, Finike 14, Gazipaşa 15, Gündoğmuş 3, İbradı 14, Kaş 8, Kemer 16, Kepez 203, Konyaaltı 86, Korkuteli 16, Kumluca 20, Manavgat 80, Muratpaşa 228, Serik 49 adet şeklindedir.
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