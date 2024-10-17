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        Haberler Sağlık Acil tıp uzmanından grip salgınından korunmak için maske, mesafe ve temizlik önerisi | Sağlık Haberleri

        Acil tıp uzmanından grip salgınından korunmak için maske, mesafe ve temizlik önerisi

        Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, "Maske mesafe, temizlik bizi sadece Covid-19'dan değil bütün bulaşıcı hastalıklardan, solunum yoluyla bulaşan hastalıklardan koruyacaktır." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 12:06 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:06
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        Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, kış gelmeden acillerde oluşacak yığılmaların önüne geçmek ve solunum yoluyla bulaşan hastalıklardan korunmak için Covid-19 dönemine olduğu gibi maske, mesafe ve temizlik önerisinde bulundu.

        Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servis Sorumlusu ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı da olan Çakır, kışın yavaş adımlarla geldiğini belirterek, bu mevsimde yaşanan büyük salgının henüz baş göstermediğini söyledi.

        Havaların soğumasıyla toplu ve kapalı alanlarda kalmanın giderek artacağını aktaran Çakır, "Toplu ve kapalı alanlarda kalınmasıyla korunaksız hale geliyoruz, bir salgın kapıda bunu biliyoruz. Bu sene testi kırılmadan, salgın olmadan vatandaşları uyarmak istedik" dedi.

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        Çakır, salgın dönemlerinde acil servislerde olan yığılmanın hem diğer acil servis hizmetlerini aksattığını hem de bulaş riskinin yanı sıra salgının daha da büyüme ihtimalini hızlandırdığını vurguladı.

        Bu dönemde mevsimsel grip, nezle beklendiğini anlatan Çakır, şöyle devam etti: "Grip, nezle durumunda mümkün mertebe evde dinlenmeyle, basit ağrı kesici ilaçlarla geçebilecek hastalık olduğunu bilmeliyiz. Her grip olanın acil servise başvurması, hele hele serum, sarı serum almasının gerekli olmadığını bilmeliyiz. Evimizde içeceğimiz ıhlamurla vücudun kaybettiği sıvıyı alıp ağrı kesiciyle 15-20 dakikaya serum gibi benzer etkiyi görüp hem hastanede bulaştan hem daha acil hastaların önüne geçmekten aynı zamanda da kalabalık ortamlarda bulaş riskini arttırmaktan korumuş olacağız. Bu nedenle mümkün mertebe evlerde gerekli tedbiri alarak bu dönemi geçirelim."

        Çakır, Covid-19 salgını döneminde olduğu gibi maske, mesafe ve temizliğe dikkat edilmesi durumunda solunum yoluyla bulaşan hastalıklardan korunulabileceğini belirtti.

        Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan kaçınılmasını ve el temizliğine önem verilmesini isteyen Çakır, "Maske mesafe, temizlik bizi sadece Covid-19'dan değil bütün bulaşıcı hastalıklardan, solunum yoluyla bulaşan hastalıklardan koruyacaktır. O yüzden buna her zaman uyalım. Bu kışı mümkün olduğu kadar az hastalıkla geçirmeye çalışalım" diye konuştu.

        "GRİPLE ACİL SERVİSLERE BAŞVURMAK MAALESEF AKIM GİBİ"

        Prof. Dr. Çakır, "Griple acil servislere başvurmak maalesef akım gibi, oysa Avrupa'daki ülkelerde grip gibi şikayetle hastaneye gittiğinizde doktor sizi eve gönderir ve çay, ıhlamur içip dinlenmenizi ister. Biz grip olayını hastanelerde geçirmeyi, serum taktırmayı seviyoruz. Serumun gerekli olduğu durumlar çok kısıtlıdır. Buna da hekim karar verir o yüzden vatandaşlarımıza bu durumlarda serum için hem acil servisleri tıkamaktan vazgeçmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        Grip nedeniyle hastaneye gelindiğinde başka bulaşıcı hastalıkların bulaşma riskinin yanı sıra hastalığın grip olmayana da bulaştırılabilme ihtimalinin olabileceğini dile getiren Çakır, grip döneminde acil servise gelip saatlerce beklemek yerine hastalığın evde istirahat ederek geçirilmesi tavsiye etti.

        Çakır, 65 yaş üzeri kronik hastalığı olanlar, kalp ve kanser hastalığı gibi özel grupların ve sağlık çalışanlarının doktor önerisiyle grip aşısını da şimdiden yaptırmalarını önerdi.

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