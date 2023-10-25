Edirne'de doktoru silah göstererek tehdit eden hasta yakını tutuklandı.

İddiaya göre, Edirne 1. Murat Devlet Hastanesine bir yakınıyla gelen hasta yakını F.K, acil serviste görevli doktor ve sağlık memuruyla tartışmaya başladı.

Daha sonra şüpheli F.K, belindeki silahı çıkartarak doktor ve sağlık memurunu tehdit etti. Şüpheli, doktorların şikayeti üzerine hastanedeki güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan F.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirildi. Şüpheli, çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Edirne'de sağlık çalışanları, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde bir doktorun ve sağlık memurunun silah çekilerek tehdit edilmesini protesto etti.

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AA'da yer alan habere göre hastane önünde toplanan sağlık çalışanları, acil serviste görevli doktor ve sağlık memuruna yönelik tehdit olayını kınadı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI PROTESTO ETTİ

Sağlık-Sen Edirne Şube Başkanı Erhan Turhan, grup adına yaptığı açıklamada, şifa bekleyen hastalar için görev yapan sağlıkçılara yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Acil servise gelen bir kişinin meslektaşlarını tehdit ettiğini belirten Turhan, "Önce belindeki silahı gösterme, sonrasında da silah çekerek görevlilere doğrultma ve çıkan arbedeler silsilesi şeklinde cereyan eden olaylar, bir kadın doktor, bir kadın hemşire ve bir de tıbbi sekreter arkadaşımızı yine sağlıkta şiddet belasıyla karşı karşıya getirmiştir." dedi.

Turhan, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin topluma karşı işlenmiş bir suç olduğunu, benzer olayların yaşanmaması için gerekli adımların atılmasını talep ettiklerini ifade etti.

Sağlık kuruluşlarında güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini aktaran Turhan, "Bizler hastane girişlerinin bir veya ikiye düşürülmesini ve her girişe bir x-ray cihazı yerleştirilmesini talep ediyoruz. Bu işin bugüne kadar yapılmamasının ne tür bir gerekçesi varsa artık mülga olmuştur, derhal gerçekleştirilmelidir." diye konuştu.