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        Edirne'de yaşandı! Acil serviste doktoru silahla tehdit etti

        Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Edirne'de yaşanan olayda bir hasta yakını acil serviste görevli kadın doktoru silahla tehdit etti. Zanlı tutuklanırken sağlık çalışanları da saldırıyı protesto etmek için bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 17:06 Güncelleme: 25.10.2023 - 17:27
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        Acil serviste doktoru silahla tehdit etti!
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        Edirne'de doktoru silah göstererek tehdit eden hasta yakını tutuklandı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        İddiaya göre, Edirne 1. Murat Devlet Hastanesine bir yakınıyla gelen hasta yakını F.K, acil serviste görevli doktor ve sağlık memuruyla tartışmaya başladı.

        SEVK EDİLDİĞİ MAHKEMECE TUTUKLANDI

        Daha sonra şüpheli F.K, belindeki silahı çıkartarak doktor ve sağlık memurunu tehdit etti. Şüpheli, doktorların şikayeti üzerine hastanedeki güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan F.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirildi. Şüpheli, çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Fotoğraf: AA

        Edirne'de sağlık çalışanları, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde bir doktorun ve sağlık memurunun silah çekilerek tehdit edilmesini protesto etti.

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        AA'da yer alan habere göre hastane önünde toplanan sağlık çalışanları, acil serviste görevli doktor ve sağlık memuruna yönelik tehdit olayını kınadı.

        SAĞLIK ÇALIŞANLARI PROTESTO ETTİ

        Sağlık-Sen Edirne Şube Başkanı Erhan Turhan, grup adına yaptığı açıklamada, şifa bekleyen hastalar için görev yapan sağlıkçılara yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi.

        Acil servise gelen bir kişinin meslektaşlarını tehdit ettiğini belirten Turhan, "Önce belindeki silahı gösterme, sonrasında da silah çekerek görevlilere doğrultma ve çıkan arbedeler silsilesi şeklinde cereyan eden olaylar, bir kadın doktor, bir kadın hemşire ve bir de tıbbi sekreter arkadaşımızı yine sağlıkta şiddet belasıyla karşı karşıya getirmiştir." dedi.

        Turhan, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin topluma karşı işlenmiş bir suç olduğunu, benzer olayların yaşanmaması için gerekli adımların atılmasını talep ettiklerini ifade etti.

        Sağlık kuruluşlarında güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini aktaran Turhan, "Bizler hastane girişlerinin bir veya ikiye düşürülmesini ve her girişe bir x-ray cihazı yerleştirilmesini talep ediyoruz. Bu işin bugüne kadar yapılmamasının ne tür bir gerekçesi varsa artık mülga olmuştur, derhal gerçekleştirilmelidir." diye konuştu.

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        Sağlık-Sen Edirne Şube Başkanı Erhan Turhan
        Sağlık-Sen Edirne Şube Başkanı Erhan Turhan

        Fotoğraf: AA

        "BİR DAHA BUNLARI YAŞAMAK İSTEMİYORUZ"

        Türk Sağlık-Sen Edirne Şube Başkanı Alim Kanpolat da sağlık çalışanlarının hastaları tedavi etmek için fedakarca görev yaptığını belirtti.

        Kanpolat, yaptığı yazılı açıklamada, sağlıkta şiddetin son bulması için önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

        Güvenli bir çalışma ortamı istediklerini aktaran Kanpolat, "Biz bir daha bunları yaşamak istemiyoruz. Çalışma arkadaşlarımızı korumak istiyoruz. Hastanede çalışan doktorumuzu ve sağlık personelimizi korumak için gerek polis gerekse jandarmanın 7/24 esasına göre nöbet tutan personelimizin güvenliğini sağlaması gerekmektedir. Durum bu kadar önemlidir." ifadelerini kullandı.

        Acil serviste yaşanan tartışma sonrası doktor ve sağlık memurunu silah göstererek tehdit eden F.K. dün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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