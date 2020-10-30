Acil Durum Numaraları Nelerdir? Acil Durumlarda Aranılacak Telefon Numaraları Listesi
Acil yardım numaralarını iyi bilmek oldukça önemlidir. Deprem, kaza gibi durumlarda kalındığında hangi numaraları arayacağınızı bilmek gereklidir. Peki, acil durum numaraları nelerdir? Acil durumlarda aranılacak telefon numaraları listesi hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.
Acil durumlar söz konusu olduğu zaman hızlı şekilde destek alabilmeniz için, Türkiye'nin her yerinden tek numara ile ulaşabileceğiniz telefon numaraları tanımlanmış durumda. Bu konuda hangi durumlarda ne gibi numaraları çevirmeniz konusunda bilgi edinmeniz önemlidir. Böylece yaşadığınız soruna bağlı olarak kısa süre içerisinde en doğru acil desteği elde edebilirsiniz.
ACİL DURUM NUMARALARI NELERDİR?
Farklı sebeplerden dolayı yaşanabilecek tehlikeli durumlara karşı, hemen kurumsal bir destek alabilmek için tuşlanan numaralara acil durum numaraları denmektedir. Değişik amaçlar doğrultusunda her insan hayatının belli bir döneminde acil duruma ihtiyaç duyabilir. Kadın ya da erkek veya yaşlı ve çocuk gibi değişik kriterler üzerinden acil olarak yardım alınabilecek devletin birçok kurumu bulunuyor. Bu kurumların her birinin farklı numarası bulunmaktadır ve bu numaralar tek tuş üzerinden aranabilmektedir.
Bunlar içerisinde acil yardım hattı, polis imdat, itfaiye, jandarma, orman yangınları ihbar hattı ve arıza gibi daha birçok farklı numara yer alıyor. Önemli olan yaşanan soruna bağlı olarak doğru numarayı tuşlamaktır. Böylece vakit kaybetmeden kısa süre içerisinde yardım alabilir ve yaşadığınız problemin üstesinden gelme şansını elde edebilirsiniz.
ACİL DURUMLARDA ARANILACAK TELEFON NUMARALARI LİSTESİ
Liste halinde acil durumlarda aranacak olan telefon numaralarına buradan güvenli bir şekilde ulaşabilirsiniz.
- Acil yardım hattı (Ambulans): 112
- Polis imdat: 155
- İtfaiye: 110
- Jandarma: 156
- Elektrik arıza: 186
- Doğalgaz arıza ve acil durum: 187
- Belediye hizmetleri/ zabıta/ Büyükşehir: 153
- Su arıza ve fatura sorgulama: 185
- Orman yangınları ihbar hattı: 177
- Aile içi şiddet Yardım: 183
- Hastane şiddet ve taciz yardım/beyaz kod: 113
- Sosyal yardım hattı: 144
- Cenaze hizmetleri: 188
- Sahil Güvenlik: 158
- Kıyı Emniyet: 151
- TCDD acil durum ihbar hattı: 131
- Karayolları: 159
- Corona danışma hattı (covid 19) 184
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