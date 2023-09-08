GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI VE BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

8 Eylül'de günün en yüksek puanını alarak çeyrek altını kazanan Melike oldu. Ayrıca tüm haftanın en yüksek puanını da alarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin ise Gülenay oldu.

8 EYLÜL 2023 HAFTANIN PUAN DURUMU

Gülenay 61 puan

Tuğba 56 puan

Melike 48 puan

Canan 43 puan