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AÇIKLAMA GELDİ! 2022 hac kurası ne zaman çekilecek? 2022 hac ve umre tarihleri neler? Diyanet hac ve umre kura sonuçları

Hac kurası ne zaman çekilecek? 2022 hac ve umre tarihleri neler?

Hac ve umre tarihleri 2022 yılı için araştırılmaya başlandı. Koronavirüs nedeniyle farz ola hac ibadetini yerine getiremeyen milyonlarca Müslüman 2022 hac kurası ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. 2022 hac ve umre ziyaretlerinin ne zaman yapılacağı araştırılırken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan konuyla ilgili açıklama geldi. İşte, 2022 hac ve umre tarihleri hakkında merak edilenler...

29.04.2022 - 23:59 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Hac kurası ne zaman çekilecek? 2022 hac ve umre tarihleri ne zaman? soruları son zamanlarda en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun zamandır farz olan hac ibadetini yerine getiremeyen vatandaşlar 2022 hac kura sonuçlarını araştırıyor. 2022 hac ve umra tarihleri Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklandı. İşte, 2022 hac ve umre tarihleri ve konuyla ilgili açıklama...

  • 2022 HAC KAYIRTLARI NE ZAMAN?

    Hac kayıtları en son 2 Ocak 2019 tarihinde alınmaya başladı ve 11 Ocak tarihinde sona erdi.

  • HAC KURASI NE ZAMAN 2022?

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2022 hac ve umre tarihlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre hac ibadeti 7 Haziran 2022 tarihinde başlayacak. 2022 umre ziyaretleri ise 2 Mayıs 2022 tarihi itibariyle başlayacak.

  • Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hac kontenjanıyla ilgili Uluslararası Çizgilerle Ramazan Sergisi'ne açıklamalarda bulundu.

    Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ülkemizden 2022 yılı haccına gidecek olan hacı adaylarımızın kontenjanı belli oldu. 2022 yılı haccına 37 bin 770 kardeşimiz gidecek" ifadelerini kullandı.

  • Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 yılı hac ve umre ibadetine ilişkin alınan kararları yazılı açıklamayla duyurdu.

    Yapılan açıklamada bu sene için yeni bir kura çekimi yapılmayacağı ifade edilirken hac yolcularının belirlenmesinde işlemlerin 2020 yılı kura sonuçlarına göre yürütülmesi kararlaştırıldı.

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