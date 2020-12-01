Son dakika Kabine Toplantısının ardından Türkiye genelinde hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde sınavı olan öğrencileri yasaktan muaf tutmuştu. Peki 5-6 Aralık AÖL sınavları ertelendi mi? AÖL sınavları iptal mi?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI ERTELENDİ Mİ? AÖL SINAVLARI İPTAL Mİ?

Açık Öğretim Fakültesi, birinci dönem sınavları 5-6 Aralık tarihlerinde düzenlenmesi planlanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemelerin ayrıca duyurulacağını bildirdi.