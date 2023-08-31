İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, tünelden geçen kamyonun açık kalan damperi 'Değişken Mesaj İşareti' (DMİ) levhasına çarpıp, devirdi.

DHA'nın haberine göre o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 08.00 sıralarında, Karşıyaka Tünelleri'nde meydana geldi. Karşıyaka'dan Bornova ilçesi yönüne giden kamyonun açık kalan damperi, DMİ levhasına çarpıp devirdi.

O anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Levha parçaları yola savrulurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.