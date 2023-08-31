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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Açık kalan damper tünelde levhayı yıktı!

        Damperi açık kalan kamyon, DMİ levhasını devirdi

        İzmir'de akılalmaz bir kaza meydana geldi. Kentte damperi açık kalan bir kamyon, Karşıyaka Tüneli'ndeki levhayı yıktı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 15:33 Güncelleme: 31.08.2023 - 15:34
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        Açık kalan damper tünelde levhayı yıktı!
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        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, tünelden geçen kamyonun açık kalan damperi 'Değişken Mesaj İşareti' (DMİ) levhasına çarpıp, devirdi.

        DHA'nın haberine göre o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 08.00 sıralarında, Karşıyaka Tünelleri'nde meydana geldi. Karşıyaka'dan Bornova ilçesi yönüne giden kamyonun açık kalan damperi, DMİ levhasına çarpıp devirdi.

        O anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Levha parçaları yola savrulurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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        İhbar üzerine Karayolları ekipleri harekete geçti. Ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı, ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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