İHA

Cezaevinden firar eden cinayet sanığı Afganistan uyruklu Faizullah R. Zeytinburnu'nda yakalandı

2014 yılında Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi'nde Afganistan uyruklu Najibullah Ramazan (31) adlı bir kişi, Afganistan uyruklu Faizullah R. (36),Mohammad Davud A. (34) ve Nezam S. (24) isimli şüphelilerce öldürüldüğü belirlenmiş, cinayetin ardından polis tarafından yakalanan zanlılar o tarihte çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Maltepe Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti.

Tutuklu sanıklardan Faizullah R., beraberindeki diğer tutuklular ile birlikte Maltepe Kapalı Cezaevi'nden bir süre önce açık cezaevine nakledildi. Açık cezaevine çıkarılan Faizullah R.'nin buradan firar ettiği belirlendi. Altı yıl önce işlenen cinayetin faillerinden hükümlü Faizullah R.'nın yakalanması için çalışma başlatan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, yol kontrollerini sıklaştırdı.

Polis, cezaevi firarisi R.'yi önceki gün uygulamalarda yakalayarak gözaltına aldı. Hakkında "kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası bulunduğu ve cezaevinden firar ettiği belirtilen Faizullah R., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.