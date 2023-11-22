21 KASIM MASTERCHEF TAKIM DÜLLOSUNU KİM KAZANDI?

Alican ve Batuhan eşliğinde takımlar, haftanın ilk oyununa yani düelloya çıktı. Şefler yarışmacılardan ''Ravioli'' yapmalarını istedi. Ancak raviolinin; çikolatalı, deniz ürünlü, ıspanaklı, sebzeli, etli ve porçini mantarlı çeşitlerinin yapılması söylendi. Kaptanlar düellonun eşleşmelerini yaptı. Açık ara kazanan takım kırmızı oldu. Mavi takım dokunulmazlık oyunu gerçekleşti.

Mavi takım üyeleri bireysel dokunulmazlık oyununda turp çeşitleri ile yaratıcı tabaklar çıkardı. Hasan, Cemre ve Dilara'nın tabakları başarılı bulundu. Bireysel dokunulmazlığı Cemre kazandı.