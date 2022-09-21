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Acı yediğimizde burnumuz neden akar? Acı yemek ve burun akıntısı arasındaki bağlantı nedir?

Acı yediğimizde burnumuz neden akar?

Bazen acılı bir yemek yediğinizde, burnunuzun aktığını fark ediyorsunuzdur. Bu iki olay arasında ilginç bir etkileşim bulunuyor. Acı yemek; vücudumuza iyi geliyor, burun akıntısı da bunun bir göstergesi.

21.09.2022 - 15:05 | Güncelleme: ABONE OL

  • Her acı yediğiniz zaman burnunuzdaki akmayı fark ediyorsunuzdur. Peki, bu iki olay arasındaki bağlantının sebebini hiç düşündüz mü? İşte, acı yenildiğinde burun akmasının nedeni...

  • ACI YEDİĞİMİZDE BURNUMUZ NEDEN AKAR?

    Burnumuzun iç yüzeyi mukoza adı verilen bir hücre tabakasıyla kaplıdır. Burada çok miktarda sinir hücresi bulunur. Burun mukozasından mukus olarak bilinen sümüksü bir madde salgılanır. 

  • Mukus, hem burnumuzdan akciğerlere giden havanın nemlenmesine hem de yabancı maddelerin dışarı atılmasına yarar.

  • Acı yiyeceklerde bulunan “kapsaisin” adlı kimyasal madde ağız ve burundaki sinir hücrelerini uyarır. Bunun üzerine mukoza hücrelerinin salgıladığı mukus miktarı artar. 

  • Burnumuzun akmasının nedeni de budur. Kapsaisin de mukusla birlikte dışarı atılır. Bu, yabancı maddelerin vücudumuzdan uzaklaştırılmasını sağlayan olaylardan biridir.

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