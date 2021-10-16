Rusya'da vaka ve ölüm rekoru!

İHA

Rusya'da korona virüs salgınında günlük ölüm sayısı yine rekor tazeledi. Rusya Koronavirüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 33 bin 208 yeni vaka tespit edildiği, bin 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

TOPLAM CAN KAYBI 222 BİNİ GEÇTİ

İHA'da yer alan habere göre son verilerle birlikte ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka ve ölüm sayısının kaydedildiği belirtildi.

Toplam Covid-19 vaka sayısının 7 milyon 958 bin 384'e, toplam can kaybı sayısının ise 222 bin 315'e ulaştığı aktarıldı.

ÜST ÜSTE 3 GÜN VAKA VE ÖLÜM SAYISINDA REKOR

Ülkede dün 32 bin 196 vaka, 999 can kaybı, 14 Ekim'de ise 31 bin 299 vaka, 986 ölüm rapor edilirken, salgında art arda 3 gün rekor seviyeye ulaşıldı.

ÜLKENİN YARIDAN FAZLASI AŞI YAPTIRMADI

Rusya'da nüfusun yüzde 31'i korona virüse karşı tamamen aşılanırken, kamuoyu yoklamaları ülkenin yarısından fazlasının aşı yaptırmayı planlamadığını gösteriyor.