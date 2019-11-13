Yer, Kocaeli...

Caner Aktan'ın haberine göre, olay geçtiğimiz mayıs ayında ortaya çıktı. Kocaeli’nin İzmit İlçesinde bir ilkokulda okuyan S.K., öğretmeninin sınıfta sorduğu “Kim ölmek istiyor?” sorusuna parmak kaldırdı. Parmak kaldıran 13 yaşındaki S.K. neden ölmek istediğini anlatmadı. Öğretmenin ısrarlı soruları üzerine cinsel istismara uğradığını söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öğretmeni ve annesiyle karakola giderek ifade veren S.K., R.K.’nın kendisine yönelik cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 yaşındaki iş makinesi operatörü R.K. suçlamaları reddetti. R.K. hakkında Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve cinsel istismar suçlamasıyla dava açıldı.

“ABİSİYLE YAKIN ARKADAŞTIM”

Bugün görülen ilk duruşmada hakim karşısına çıkan R.K., “Ben S.K.’nın abisiyle yakın arkadaştım. Abisi bir süre önce hayatını kaybetti. Bu nedenle beni suçluyor olabilir. Suçlamaları kabul etmiyorum ve beraatımı istiyorum” dedi.

ŞİKÂYETİNDEN VAZGEÇTİ

Ardından söz verilen S.K.’nın annesi M.K. ise, “Ben olayı okuldaki öğretmenlerden öğrendim. Biz komşusuyuz. Olay tarihinde hem kızımın hem de sanığın yaşı küçüktü. Olayın sadece bir kere olduğunu biliyorum. Daha fazla olsaydı şikâyetçi olurdum, ama şuanda şikâyetçi değilim” dedi.

OLAY 9 YIL ÖNCE YAŞANMIŞ

Mahkeme heyeti cinsel istismar olayının 9 yıl önce yaşanmış olması nedeniyle mağdurun beyanına itibar edilip, edilmeyeceğine ilişkin Kocaeli Üniversitesi Adli Tıp Kurumu’ndan beden ve ruh sağlığını gösterir rapor alınmasına ve tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.