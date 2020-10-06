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Acep Tanımı:

Acep kelimesini anlamı; acaba olarak kullanılan bir belirteçtir ve merak etme sorusu veya eylemi olarak tanımlanır.

Acep Nedir TDK:

Acaba olarak ifade edilir.

Acep Örnek Anlatımı:

Acep kelimesi eski Türkçede acaba sorusu ve merak edilen herhangi bir şeyi kibarca sorgulamak için söylenen ve kullanılan bir sözdür. Yazılan eski şiirler ve türkülerde de sıklıkla acaba sorusu yerine acep sözü kullanılmıştır.

Acep Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

O harika çantasının içinde acep ne vardı?

Bu işin sonu acep ne olacak?

Buradan giden bir daha geri gelmiyor, acep nedendir?