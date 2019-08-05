05 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldıray Çete, el ve parmaklarda derin yaralanma vakalarının Kurban Bayramı döneminde "acemi kasaplar" nedeniyle arttığına dikkati çekerek, "Halk arasında kanamayı durdurmak için yaraya tütün basılması gibi yanlış uygulamalar var. Hiçbir bitkinin yaraya sürülmesini önermiyoruz. Çünkü bu uygulamalarla yaraya başka bir yabancı madde bulaştırarak enfeksiyon riskini artırıyorlar" dedi.
2018'DE 3 BİNDEN FAZLA ACEMİ KASAP YARALANMASI MEYDANA GELDİ
Geçmiş yıllardaki örneklere bakıldığında tüm uyarılara rağmen kurban kesimi sırasında meydana gelen yaralanmalarda azalma olmadığını vurgulayan Çete, 2018 verilerine göre Kurban Bayramı döneminde Türkiye genelinde 3 binden fazla "acemi kasap yaralanması" denilen vakalarla karşılaştıklarını bildirdi.
Ağırlıklı olarak el ve kol bölgesi yaralanmalarını gördüklerini, bunların önemli bir kısmı için cerrahi müdahale gerektiğini aktaran Çete, Kurban Bayramı'ndaki bazı yaralanmaların sinir ve tendonlara zarar verdiğini dile getirdi.
"HİÇBİR BİTKİNİN YARAYA SÜRÜLMESİNİ İSTEMİYORUZ"
Çete, sinir ile tendon yaralanmalarında erken ve doğru cerrahi müdahaleye rağmen hastalarda fonksiyon kayıplarının ortaya çıkabildiğini belirterek, şunları kaydetti: "Halk arasında kanamayı durdurmak için yaraya tütün basılması gibi yanlış uygulamalar var. Hiçbir bitkinin yaraya sürülmesini önermiyoruz. Çünkü bu uygulamalarla yaraya başka bir yabancı madde bulaştırarak enfeksiyon riskini artırıyorlar. Sinir ve tendon kesilerinde fonksiyon kaybı olasılığının üzerine bir de enfeksiyon eklenirse daha riskli hale geliyor. Hastalardan beklentimiz, yarayı sadece temiz suyla yıkamaları ve dıştan temiz bir bezle üzerine bastırarak kanı durdurmaları. 'Turnike' dediğimiz, yaranın üst bölgesini bezle sararak damara kan akışını engelleyecek uygulamalar da doğru değil. Çünkü sıkma işleminin yapıldığı yerin arkasındaki dokunun kan dolaşımını bozuyor."
"İŞİ EHLİNE BIRAKIN"
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı da vatandaşlara kurbanlarını kendilerinin kesmeye çalışmaları yerine, işin ehli kişilere kestirmeleri uyarısında bulundu.
Kurbanı kesmek için acele edilmemesi gerektiğini anlatan Yardımcı, "Vatandaşlar, 'Sabah keseyim, kendim keseyim' düşüncesiyle hareket etmesinler. Bu düşünce hem yaralanmalara neden oluyor hem de kurbanı murdar ediyor. Belediyelerin çok güzel kesim yerleri var. Ayrıca bazı esnaf özel kesim salonları oluşturdu. Buraların tercih edilmesini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.
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