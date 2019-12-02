Accor, Malatya Mövenpick'i hizmete alıyor

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ACCOR çatısı altındaki lüks otel markası olan Mövenpick Hotels & Resorts, Malatya’nın merkezinde Malatya Mövenpick olarak hizmete giriyor. Uluslararası kimliğiyle premium otel markası Mövenpick, şehrin merkezinde ve şehrin en sevilen yaşam merkezi MalatyaPark AVM’nin hemen yanı başında yer alıyor. Malatya Mövenpick şehrin eşsiz silüetine hakim olan şık, modern ve konforlu 202 odayla hizmet verecek.

Malatya Mövenpick’i hayata geçiren sözleşme Accor Yeni Doğu Avrupa Kıdemli Başkan Yardımcısı Eric Laporte, Accor Otel Grubu Türkiye, Ukrayna ve Gürcistan Başkan Vekili Orkun Petekçi, Accor Otel Grubu Yeni Doğu Avrupa Yatırımlar Direktörü Yalın Yaltıraklı, Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir, Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Kavuk ve Sadullah Ilıcak ve oteli temsilen Otel Genel Müdürü Adnan Devrim’in katılımıyla, Accor Otel Grubu ve Malatya Girişim Grubu arasında 29 Kasım 2019 tarihinde imzalandı.

Malatya Mövenpick içerisinde barındırdığı SPA ve Wellness Center, 24 saat açık fitness salonu, 2 masaj odası, buhar banyosu, saunası, Türk hamamı, güneşlenme alanı, şehrin en modern kapalı havuzu ile şehir siluetine hakim 202 modern ve konforlu odası, içerisinde barındırdığı 1000 kişilikmodern kongre Merkezi, 2000m2lik sağlık klubü ile çok yakında hizmete giriyor.