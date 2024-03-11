Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Accademia Bizantina'dan 40. yıl konserleri

        Accademia Bizantina'dan 40. yıl konserleri

        Barok müziğin öncüsü Accademia Bizantina, 40 yıllık bir müzikal yolculuğunun gururunu özel konserlerle kutluyor. Efsanevi topluluk, 25 Mart Ankara CSO Ada, 26 Mart İstanbul AKM'de müzikseverleri unutulmaz bir geceye davet ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 13:03 Güncelleme: 11.03.2024 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Accademia Bizantina'dan 40. yıl konserleri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Barok müzik geleneğine bağlı kalarak eski enstrümanların orijinal seslerine vurgu yapan dünyaca ünlü barok orkestrası Accademia Bizantina, Mart ayında İstanbul ve Ankara'da iki özel konser için sahne alacak. Accademia Bizantina 40 yıllık müzik tarihlerinde ilk defa Ankara’ya geliyor. Accademia Bizantina, 40. yıl kutlamaları çerçevesinde ilk olarak 25 Mart akşamı Ankara'da sahne alacak. Topluluk, CSO Ada Ankara'da Ankaralı sanatseverlerle buluşacak. Accademia Bizantina; bu özel konserde, barok müziğinin popüler ismi A. Vivaldi’nin eserlerini icra ederek CSO Ada Ankara’da ilk defa seslendirecek.

        İstanbul’da Barok Rüzgârı!

        Accademia Bizantina, 26 Mart Salı günü ise İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan muhteşem konserinde 40. yılını Antonio Vivaldi'nin etkileyici eserleriyle kutlayacak. Dünyanın sayılı barok orkestraları arasında yer alan Accademia Bizantina, Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonunda unutulmaz bir geceye imza atacak.

        Barok müziğin dünyaca ünlü yıldızı Accademia Bizantina, inovatif bakış açısıyla dikkatleri üzerine çekerken, modern ve çok çeşitli bir izleyici kitlesine sahip olarak en güncel projeleriyle sosyal platformlarda 20 milyonu aşkın kişiye ulaşıyor. Her konserde kendilerine birbirinden bağlı yeni hayranlar kazanan grup, Türkiye'deki iki ayrı konserle müzikseverlere özel performanslarıyla unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

        Konser aynı zamanda Barok müziğin yıldızlarından Alessandro Tampieri'nin de katılımıyla eşsiz bir müzikal deneyim sunacak. Sanat yönetmeni Ottavio Dantone ile birlikte çalışarak, barok müziğin zengin ve etkileyici dünyasını İstanbullu müzikseverlere sunmaya hazırlanıyor.

        Teknik, beceri, titizlik, yorum, sezgi ve üslup açısından mükemmel bir uyum sergileyen Accademia Bizantina üyeleri, Grammy adaylığının yanı sıra Diapason d'Or, MIDEM, Prix Classica, Gramophone gibi en prestijli ödüllerin sahibi. Ayrıca Decca, Harmonia Mundi ve Naïve etiketleriyle yayınlanan çok sayıdaki albümleriyle de inanılmaz bir diskografiye sahip.

        İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konserin biletleri biletinial.com'da satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Accademia Bizantina
        #Ankara CSO Ada
        #AKM
        #Atatürk Kültür Merkezi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Müslüme'nin ölümünde cani dedenin cezası yükseldi!
        Müslüme'nin ölümünde cani dedenin cezası yükseldi!
        Biden'ın açıklamalarıyla gündem oldu: TikTok neden yasaklanıyor?
        Biden'ın açıklamalarıyla gündem oldu: TikTok neden yasaklanıyor?
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!
        Arda Güler manşetlerle!
        Arda Güler manşetlerle!
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        71 yaşındaki eşini öldürdü! Katil kocadan kan donduran ifade!
        71 yaşındaki eşini öldürdü! Katil kocadan kan donduran ifade!
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        İçeride mi, dışarıda mı?
        İçeride mi, dışarıda mı?
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        "Bir maçta 46 faul olur mu!"
        "Bir maçta 46 faul olur mu!"
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eşiyle oğlunu öldürmüştü! Vahşeti anlattı!
        Eşiyle oğlunu öldürmüştü! Vahşeti anlattı!
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Borsada Fitch rüzgarı
        Borsada Fitch rüzgarı
        Netanyahu, Biden'a cevap verdi
        Netanyahu, Biden'a cevap verdi
        Önce ödül sonra parti!
        Önce ödül sonra parti!
        Bursin, Banderas'a fark attı
        Bursin, Banderas'a fark attı
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        2023’te iş değiştirenler dikkat!
        2023’te iş değiştirenler dikkat!
        96. Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı
        96. Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı
        Habertürk Anasayfa