Aç kalan tilkiyi poğaça ile beslediler

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, Yukarı Kavrun Yaylası Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Tayfun Bekar ve arkadaşları karla kaplı yaylada gezintiye çıktı.

DHA'nın haberine göre bu sırada tilki sürprizi ile karşılaşan grup, hayvanı poğaça ile besledi.

Karnını doyuran tilki, kalan poğaçaları da alarak gözden kayboldu.

O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.