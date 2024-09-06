Aç ayı restorana girip şekerleri yedi
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir restoranın bahçesine giren ve masada bulduğu şekerleri yiyen ayının o anları dükkan sahibi tarafından kamerayla kaydedildi.
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Kızılcahamam'daki Soğuksu Milli Parkı'nda bulunan bir restoranın bahçesine akşam saatlerinde bir ayı girdi.
Aç kaldığı için ormandan restoran bahçesine geldiği düşünülen ayı, masalarda yemek aradı.
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Yemek bulamayan ayı bir süre masada bulduğu şekerleri yedi. Ardından masadan şekerliği alan ayı ormana doğru uzaklaşarak gözden kayboldu.
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O anlar ise dükkan sahibi Vasıf Atasaven tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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