Abu Dabi'de NBA sezon öncesi maçları oynanacak

"NBA Global Games" adıyla Kuzey Amerika dışında oynanan maçlara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden ara veren lig yönetimi, denizaşırı karşılaşmalara gelecek yıl devam etmeyi planlıyor.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, başkent Abu Dabi'deki maçlar 2022'nin ekim ayında oynanacak. BAE böylece NBA karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak ilk Orta Doğu ülkesi olacak.