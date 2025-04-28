Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre CHP Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Onur Soytürk ile birlikte 53 kişi hakkında İBB'ye yönelik “mali suçlar” soruşturması kapsamında 2. Dalga operasyonda gözaltı kararı verildi. 51 kişi gözaltına alındı. Soytürk’e, emniyet sorgusu esnasında iş insanı Sedat Kapıdağ’ın açık hava reklam ihalelerinde usulsüzlük iddiası ve CHP’nin Kurultay soruşturmasında da tanık sıfatıyla ifade veren Tolgahan Erdoğan’ın, Vaniköy’deki kaçak villayla ilgili duyduklarını anlattığı tanık ifadeleri soruldu.

Sedat Kapıdağ şikayet dilekçesinde, “Yetkilisi olduğu Universal Medya Reklam Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Ltd Şti’nin reklam ve medya sektöründe faaliyet gösterdiği 2019 yılı Ekim ayı öncesinde izin verilen Beşiktaş İlçesi'nde bulunan reklam alanının belediyece İstanbul Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliği gerekçe gösterilerek kullanımına izin verilmediği" ve devamında firmalara adrese teslim ihale yoluyla değil pazarlık yoluyla reklam anlaşması yapılarak kamu zararına neden olunduğunu ileri sürdü. Soytürk bu iddialara cevaben, “Herhangi bir bilgim ve alakam yoktur” dedi.

Tolgahan Erdoğan ise tanık sıfatıyla verdiği ifadesinde villada kaçak tadilatın İSKİ Genel Başkan Yardımcısı Elçin Karaloğlu, CHP Eyüpsultan Eski Başkanı Sinan Akçiçek, Mezarlıklar Müdürü Ayhan Koç ve Onur Soytürk aracılığıyla 10 milyon dolara yakın rüşvetle yapıldığını ileri sürdü. Ayrıca bu paranın Onur Soytürk’e kalan kısmının cenaze aracıyla Edirne sınırına kadar taşındığını daha sonra Atina’da Soytürk’ün kayınpederinin adına HSBC Bankası’nın Şubesi’ne yatırıldığını iddia etti.

"KAYINPEDERİM 2021’DE VEFAT ETTİ"

Soytürk bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu anlatarak, “Kayınpederim 2021 yılında vefat etmiştir. Bildiğim kadarıyla kendisi hiç Atina’da bulunmamıştır. Benim de bahse konu iş ve eylemlerle ilgili hiçbir maddi ve manevi çıkarım olmamıştır. HSBC Bankası'nda aktif bir hesabım yoktur. Atina’da hiç bulunmadım. Böyle bir para alışverişine şahit olmadım” diyerek hiçbir dahlinin olmadığını söyledi.

"UYDURMA İHTAMLAR OLDUĞU RAHATLIKLA TESPİT EDİLEBİLİR"

Soytürk ifadesinin devamında reklam ve billboard sorusunun ne İBB’de görev yaptığı dönemde ne de genel müdürü olduğu şirketin bu alanda faaliyeti olmadığını söyleyerek, “Bu sorunun neden bana sorulduğunu anlamadım. İsmini ilk defa duyduğum bir tanık ifadesine dayandırılan rahmetli kayınpederimin bir para ticaretine karıştığına ilişkin yersiz bir iddia ile cenaze arabası ile taşınan ve yurt dışına kaçırılacak yüklü bir miktarda parayı sormaktadır.

Rahatlıkla uydurma ithamlar içerdiği tespit edilebilecek bir iddia ile sabah 6’da evimde ve işyerimde polisler tarafından arama yapılarak gözaltına alınmam üzücüdür. İfadeye çağırıldığımda 7/24 seve seve gelip anlatabileceğim hususlar için evime gelinerek arama yapılması, gözaltına alınmam itibarımı zedelemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi’nden Belediye Başkan Adayı olmuş bir kişinin muhatap kalmaması gerektiğini düşündüğüm soruşlardır. İBB’de yönetici olmak ya da CHP’de siyaset yapmak suç değildir. Hayatım boyunca taşıyacağım onurlardır” dedi.