        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Abraham şüpheli, Toure hazır kıta - Beşiktaş Haberleri

        Abraham şüpheli, Toure hazır kıta

        Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi gözler İngiliz yıldız Tammy Abraham'ın sağlık durumuna çevrildi.

        Giriş: 03.10.2025 - 12:27 Güncelleme: 03.10.2025 - 12:27
        Abraham derbiye yetişecek mi?
        Hafta içinde oynanan Kocaelispor maçında omzundan sakatlanan tecrübeli golcü, antrenmanlara katılamadı. Derbide forma giymesi zor görünen Abraham'ın durumunun maç saatine kadar netleşmesi bekleniyor.

        Abraham'ın yokluğunda teknik heyetin forvet hattındaki ilk alternatifi ise El Bilal Toure olacak.

        Sezon başında Atalanta'dan satın alma opsiyonu ile transfer edilen 23 yaşındaki Malili oyuncu, Beşiktaş kariyerinin ilk bölümünde sol kanatta görev aldı.

        Derbide Abraham'ın forma giyememesi halinde Toure, Beşiktaş'ın santrforu olacak.

        Kocaelispor maçında da Abraham'ın sakatlanıp devam edememesinin ardından Toure forvete geçmişti.

        El Bilal Toure'nin de Galatasaray karşısında görev alması halinde bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istediği öğrenildi.

        Beşiktaş teknik heyeti ve taraftarlar, derbide Toure'nin sahaya koyacağı performansı merakla beklerken Abraham'ın son durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek.

        Diğer yandan bu hamlenin gelmesi halinde ise sol kanatta son maçta gol atan Jota Silva'nın forma giymesi bekleniyor.

