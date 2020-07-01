"ABR testi nedir? ABR testi nasıl yapılır? ABR testinden kalan bebeklere ne gibi işlemler uygulanır" gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız.

ABR testi ne demektir?

Bebeklere uygulanan işitme testidir. Bu test bebeğinizin duyup duymadığını kontrol etmek için önemli bir testtir.

ABR testi nasıl yapılır?

Sesleri işletmemiz için elektriksel uyarılar sinirler yoluyla kullarımızdan beynimize kadar gider. Bu test bebeğin kafasında 3 veya 4 Elektrot cihaz yerleştirilerek gerçekleştirilir. Bebeğe yapılan bu test sonucunda sağlıklı bir cevap olarak kaydedilirse o zaman bebek işitme ekranından geçti yazısı olarak çıkar. Test genellikle 10 15 dakika olarak sürer. Bebeğin durumuna göre test uzayıp veya kısalabilir.

ABR testinden kalan bebeklere ne gibi işlemler uygulanır?

Yeni doğan bebeklerde yapılan bu testte, geçememe olasılığı yüksektir. Eğer bu ilk testten kalırsa bebek orta kulakta sıvı kalması veya kulak kanallarının dar olması olarak sebep gösterilebilir. Bebek eğer bu testten geçemezse 2 veya 3 hafta sonra yine bu test tekrarlanır. 2 veya 3 hafta sonra yapılan testinden de geçemezse bu sefer odyolojik değerlendirmek için başka bir hastaneye sevk edilerek işlemler tamamlanır.