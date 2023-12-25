Aboubakar için Suudi Arabistan iddiası!
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Vincent Aboubakar'a talip çıktı
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Suudi Arabistan basınında Al Arabiya'nın haberine göre, geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın başkan seçilmesi sonrası "düşük performans ve takımla uyumsuzluk" nedeniyle Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Eric Bailly ve Jean Onana kadro dışı bırakılmıştı.
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Aboubakar bu karar sonra takım arayışlarına başlarken, Suudi Arabistan Ligi ekibi Damac FC, 32 yaşındaki golcü oyuncu için transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi.
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Teklif için Ocak ayını bekleyen Damac FC, Beşiktaş ile 2025 Haziran'da sözleşmesi sona eren Aboubakar'ın transferini bitirmeye çok istekli olduğu yazılırken, Beşiktaş'ın da bu teklifi kabul etme ihtimalinin yüksek olduğu haberin detayları arasında yer aldı.
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Damac FC'de aynı zamanda sezon başında Beşiktaş'tan ayrılan Georges Kevin Nkoudou'da forma giyiyor.
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Bu sezon siyah-beyazlı forma ile 22 resmi maça çıkan Aboubakar takımına 11 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.