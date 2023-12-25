Aboubakar için Suudi Arabistan iddiası!

Teklif için Ocak ayını bekleyen Damac FC, Beşiktaş ile 2025 Haziran'da sözleşmesi sona eren Aboubakar'ın transferini bitirmeye çok istekli olduğu yazılırken, Beşiktaş'ın da bu teklifi kabul etme ihtimalinin yüksek olduğu haberin detayları arasında yer aldı.