İHA

Adana'da bir kişi, kuaförden geç geldiği için tartıştığı ablasını darp eden, annesini arayarak katliam yapmakla tehdit eden eniştesini çocuğunun gözü önünde silahla vurdu.

Olay, 23 Ağustos günü Seyhan İlçesi'ne bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk babası 49 yaşındaki Hıdır A. 15 yıllık eşini kıskançlık yüzünden sık sık dövdüğü için genç kadın, birkaç kez babasının evine gidip boşanmak istedi. Ancak daha sonra çocukları için bu kararından vazgeçerek evine döndü. Bu arada 23 Ağustos günü kuaföre giden Hatice A. eve gelince eşi Hıdır A. "Neden geç kaldın?" diye sordu. Bunun üzerine Hatice A. "Sıra vardı, kaşımı aldırdım" diye yanıt verdi. Bunun üzerine sinirlenen koca, kaşını aldırıp geç kaldığı için eşini darp etti.

Kocasının fiziki ve sözlü şiddetine dayanamayan Hatice A. ertesi gün iki kızını alıp baba evine sığındı. Hatice A. durumu gözyaşları içinde annesine anlatınca üzülen annesi de ağlamaya başladığı sırada evde uyuyan Hatice A.'nın kardeşi Mehmet Ensari A. (22) seslere uyanıp, eniştesinin ablasını dövdüğünü öğrendi.

TARTIŞMADA ENİŞTESİNİ SİLAHLA VURDU

Bir süre sonra damat Hıdır A., kayınvalidesini telefonla arayarak, "Kızın çocuklarımı getirsin, yoksa katliam çıkar" diye tehdit etti. Bunları duyan Mehmet Ensari A. yanına gittiği eniştesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle genç, eniştesine 3 el ateş edip kaçtı. Olayda Hıdır A. ağır yaralanırken, olaya şahit olan 13 yaşındaki oğlu tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Hıdır A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

POLİS KAYINÇOYU SAKLANDIĞI YERDE YAKALADI

Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, kısa süre sonra zanlıyı Bahçeşehir Mahallesi'nde saklandığı yerde yakaladı. Zanlının kullandığı silah ise sulama kanalından dalgıç polisler tarafından çıkartıldı.

'15 YILDIR BANA ŞİDDET UYGULUYOR'

Abla Hatice A. eşiyle 15 yıl önce evlendiğini o günden bu yana kendisine şiddet uyguladığını. en sonda kuaföre gidip kaşını aldırdığı için darp ettiğini anlattı. Eşinin daha sonra da katliam yapacağını söyleyerek tehdit ettiğini belirten Hatice A. bunu öğrenen kardeşinin de Hıdır A.'yı vurduğunu söyledi. Hıdır A.'nın 13 yaşındaki oğlu M.A. da ifadesinde babasının annesini sık sık dövdüğünü söylediği öğrenildi.

Zanlı Mehmet Ensari A. ise eniştesini ablasına sürekli şiddet uyguladığı için vurduğunu söylediği öne sürüldü. Zanlı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.