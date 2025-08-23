Habertürk
        "Ablama kötü davranıyordu" cinayeti | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        "Ablama kötü davranıyordu" cinayeti

        İstanbul'da, 35 yaşındaki Sevgi Çakır, eşi 44 yaşındaki Ejder Çakır ile kavga ettikten sonra evi terk edip ikiz kardeşi Suat S.'nin evine gitti. Eşini geri getirmek için otomobiliyle Suat S.'nin kapısına giden Ejder Çakır ile aralarında kavga çıktı. Silahını çeken Suat S., Ejder Çakır'ı öldürdü. Polis tarafından yakalanan Suat S., "Ablama kötü davranıyordu, çok alkol alıyordu" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2025 - 09:55 Güncelleme: 23.08.2025 - 09:55
        "Ablama kötü davranıyordu" cinayeti
        İstanbul Şişli'de olay, dün saat 20.00 sıralarında İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Sevgi Çakır (35), eşi Ejder Çakır (44) ile kavga edip evi terk ederek ikiz kardeşinin evine gitti.

        KAYINBİRADERİYLE TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'daki habere göre akşam saatlerinde otomobiliyle kayınbiraderinin evine gelen Ejder Çakır, eşini eve geri götürmek istedi. Ancak Ejder Çakır ile eşinin ikiz kardeşi Suat S. arasında tartışma çıktı.

        KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

        Bu sırada silahını çeken Suat S., Çakır’ın vücuduna bir el ateş etti. Olay sonucu ağır yaralanan Çakır, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Ejder Çakır, 44 yaşında hayatını kaybetti.
        Ejder Çakır, 44 yaşında hayatını kaybetti.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çakır, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Ejder Çakır, yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

        25 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

        Olayın ardından kaçan saldırgan, Şişli Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Suat S.’nin ifadesinde, "Ablama kötü davranıyordu. Sürekli alkol alıyordu" dediği öğrenildi.

        25 suç kaydı olduğu öğrenilen Suat S.'nin emniyetteki işlemleri sürerken hayatını kaybeden Ejder Çakır'ın 6, 10, 11 yaşlarında erkek çocuğu olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
