Süper Lig'de 12 hafta sonunda Galatasaray'a 9, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 10 puan fark atan lider Trabzonspor ocak ayında kadrosuna iki takviye yapacak. Teknik direktör Abdullah Avcı sol bek ve hücuma dönük kanat oyuncusu istiyor.

Savunmanın solunda İsmail Köybaşı, Denswill ve Trondsen'i kullanan deneyimli teknik adam, 3 oyuncunun da performansından memnun değil. Abdullah Avcı sistemine uygun bir sol bek istiyor. Avcı, bordo mavili kulübün scout ekibine istediği sol bekin özelliklerini paylaştı.

Gervinho'nun uzun süreli sakatlığın nedeniyle bir de hücuma dönük kanat oyuncusu alacak.

Abdullah Avcı sezonun ikinci yarısında maçların daha zor geçeceğini düşünüyor. Tecrübeli teknik adam takıma katkı sağlayacak bir hücum oyuncusunun alınmasını istedi.

Trabzonspor yönetimi de Avcı'nın isteklerini yerine getirmek için scout ekibiyle çalışmalara başladı.