UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki ilk maçında Slovakya'nın Slovan Bratislava takımına 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, teknik adam olarak uluslararası kupalardaki kötü grafiğini tersine çeviremedi.

Uzun süre çalıştığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan A Milli Takım Teknik Direktörlüğüne kadar yükselen Avcı, 2014'te yeniden yapılanan ve İstanbul Başakşehir adını alan eski takımının başına geçti. Turuncu-lacivertli ekiple ligde önemli başarılar yakalayan 56 yaşındaki teknik adam, takımını ilk kez Avrupa kupalarına taşıyan isim oldu.

Ligdeki başarılı performansı ile şampiyonluk yarışında olan Avcı, Avrupa kupalarında ise istediği başarıyı yakalayamadı.

İstanbul Başakşehir ile UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve bu organizasyonun elemelerinde mücadele eden Abdullah Avcı, takımını uluslararası organizasyonlarda 18 maça çıkardı.

Abdullah Avcı, takımının başında Avrupa kupalarında çıktığı 18 maçta sadece 3 kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Avcı'nın öğrencileri, galibiyet çıkaramadığı 15 karşılaşmada 7 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.

BEŞİKTAŞ'TA DA KÖTÜ TABLOYU DEĞİŞTİREMEDİ

Tecrübeli çalıştırıcı, büyük umutlarla geldiği Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaratmaya Avrupa arenasında da devam etti. Süper Lig'e kötü bir giriş yapan Avcı, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında ise Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup olarak taraftarlara büyük bir şok yaşattı. Avrupa'da 19 maçta 9 mağlubiyet, 7 beraberlik ve 3 galibiyet elde edebilen Avcı, ağır yenilgi sonrası taraftarların büyük tepkisini çekti.