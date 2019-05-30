İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Beşiktaş, Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Tecrübeli teknik adamın kısa süre içerisinde Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Peki Abdullah Avcı kimdir, kaç yaşındadır? İşte Abdullah Avcı'nın hayatı ve kariyeri...

ABDULLAH AVCI KİMDİR?

Abdullah Mucip Avcı, 31 Temmuz 1963 yılında İstanbul'da doğmuş, Türk eski futbolcu ve teknik direktördür.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Aslen Samsun'ludur. Futbola Vefa'da başladı. Sırasıyla Fatih Karagümrük, Rizespor, Kahramanmaraşspor, Bakırköyspor ve Kasımpaşa'da oynadıktan sonra en uzun süre futbol oynadığı ve takım kaptanlığı yaptığı İstanbulspor’a transfer oldu. Abdullah Avcı, en üst teknik adamlık lisansı olan Pro-Lisansa sahip.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

İstanbulspor

Teknik direktörlük kariyerine uzun süre futbol oynadığı İstanbulspor'da 1999-2000 sezonunda Ziya Doğan'ın antrenörlerinden biri olarak başladı. Sezonun sonlarına doğru futbolcu-menajer Aykut Kocaman ile beraber takımın başına getirildi ve 7 maç takımı çalıştırdı. 2002'ye kadar Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yaptı.

2002-03 sezonunda İstanbulspor A2 takımının başına getirildi. TFF PAF Ligi'nde üçüncü oldular. 2003 yılında "Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu" olarak görev aldı.

Galatasaray SK

2004 yılının başında Galatasaray PAF takımında teknik direktör olarak görev almaya başladı. Bu dönemde Arda Turan, Aydın Yılmaz, Uğur Uçar, Ferhat Öztorun, Mülayim Erdem, Mehmet Güven, Cafercan Aksu gibi isimleri yetiştirdi. 2004-2005 sezonunda PAF Ligi şampiyonu oldular.

Türkiye U-17

Ekim 2004'te Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımının başına geçti. 2005 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemeleri ile görevine başladı. 10 Ekim 2004'te Ermenistan'ı 2-1 yendikleri eleme maçı ilk millî maçı oldu.

Türkiye ile eleme grubunda birinci olarak elit tura yükseldi. elit turda da üç maçta üç galibiyet alarak turnuvaya katıldılar. Turnuvaya İtalya yenilgisiyle başlamışlardı. böylece Avcı, ilk yenilgisini 12. maçında almıştı. Daha sonra İngiltere ve Belarus'u geçerek grup ikincisi oldular. Yarı finalde Hırvatistan'ı, finalde de Hollanda'yı yenen takım tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Turnuvanın gol kralı Tevfik Köse olmuştu. Turnuvanın en iyi adamı Nuri Şahin dışında, Caner Erkin ve Onur Recep Kıvrak daha sonra Türkiye A millî takımı formasını giyecek isimlerdendi.

Bu sonuç ile 2005'te düzenlenen FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandılar. İlk kez katıldıkları turnuvada üç grup maçını kazanıp çeyrek finale çıktılar. Çeyrek finalde Çin'i elediler. Yarı finalde ise 90. dakikada yedikleri golle elendiler. Dördüncülük maçında Hollanda'ya 2-1 yenilerek Dünya dördüncüsü oldular.

Bir yılda 27 maça çıkan Avcı, bunların 18'ini kazandı, 5'inde berabere kaldı ve sadece 4 kez mağlup oldu.

İstanbul Başakşehir

2006 yılında millî takımlardaki görevinden ayrılarak İstanbul Başakşehir'da teknik direktörlük görevine başladı. 2006-2007 sezonunda 1. Lig'i 2. sırada bitiren İstanbul Başakşehir 2007-2008 sezonunda Süper Ligde oynamaya hak kazandı. Süper Lig'deki ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı 2-0 kazanmasına rağmen İstanbul Başakşehir 2007-2008 sezonuna kötü bir başlangıç yaptı. Kendisi Galatasaray'ın şampiyon olduğu 2007-2008 sezonunda bu takımdan teklif almasına rağmen takımında kalmış ve teklifi kabul etmemiştir. Avcı'nın yönetimindeki İstanbul Başakşehir Süper Lig'in 2007-2008 sezonunu 12. sırada, 2008-2009 sezonunu 9. sırada, 2009-2010 sezonunu 6. sırada, 2010-2011 sezonunu 12. sırada tamamladı. 2010-2011 Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbul Başakşehir takımına final oynatmış, Beşiktaş ile oynanan final mücadelesinde normal süre berabere bitmiş ve penaltılar sonucu kupayı Beşiktaş kazanmıştır. 2014-15 sezonunda yeniden İstanbul Başakşehir ile anlaşan Avcı ilk sezonunda 4. oldu. Süper ligde 15 galibiyet 14 beraberlik alan başakşehir 5 de mağlubiyet aldı. İkinci sezonunda ise 16 galibiyet 11 berbaberlik ve 7 mağlubiyet alan Başakşehir tekrar 4. oldu. Başakşehir 2016-17 sezonuna iyi başladı.

Türkiye Milli Takımı

17 Kasım 2011 tarihinde Guus Hiddink'in görevinden ayrılmasından sonra boşalan Türkiye millî futbol takımı teknik direktörlüğüne getirildi. Avcı ile 31 Mayıs 2015 yılına kadar sözleşme imzalandı. millî takımla çıktığı 18 maçta sadece 6 galibiyet ve 4 beraberlik alarak başarısız olan Avcı, yeni teknik direktör arayışı söylentilerinin yalanlanmaması üzerine 20 Ağustos 2013'te görevinden istifa etti.