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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Abdullah Avcı: Akademi çok önemli - Trabzonspor Haberleri

        Abdullah Avcı: Akademi çok önemli

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, akademi antrenörleri ile bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 21:13 Güncelleme: 29.03.2024 - 21:13
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        Abdullah Avcı: Akademi çok önemli
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        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde görevli antrenörlere sunum yaptı.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Avcı'nın akademi direktörü İlker Erdem ve antrenörlerle bir araya geldiği belirtildi.

        Savunma ve hücum konularına ilişkin antrenörlere sunum yapan Avcı, çalıştığı kulüplerde akademi organizasyonlarının sağlıklı şekilde oluşmasına önem verdiğini ifade etti.

        "AKADEMİ ÇOK ÖNEMLİ"

        Avcı, geçmişten bugüne bakıldığında Trabzonspor'un kültüründe oyuncu yetiştirmenin olduğuna işaret ederek, "Önemli olan bunu daha iyi dizayn edebilmek. Bu yüzden akademi bizim için çok önemli. Double Pass bu amaçla çalışmalarını sürdürüyor. Akademimizi daha eğitimli, daha bilinçli, daha kullanılabilir ve özel çalışmalarla daha iyi bir hale getirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:

        "A takıma çıkacak oyuncularımızın yukarıda yapılacak çalışmalara karşılık verebilmesi için sizlerin de bizim maçlara nasıl hazırlandığımızı, savunmada ve hücumda neler yaptığımızı ve analizlerde neleri kullanmamız gerektiğini bilmenizi istedik. Bizimle aynı zamanda, yan sahada çalışmalarını sürdüren 19 yaş altı takımımızdaki gelişimi takip ediyoruz. Mesafe kat ediyorlar. Gelen oyuncular organizasyonun içerisinde gerekliliklere cevap vermeye çalışıyor. Önümüzdeki sezon hedeflerimiz arasında altyapı antrenörlerimizi belli aralıklarla bünyemize alıp kendileriyle daha fazla çalışmak var. Bu uzun süredir benim aklımda olan bir çalışmaydı."

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