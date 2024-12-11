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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Abdülkerim Bardakcı: Herkesi Avrupa Ligi Finali için rezervasyona çağırıyorum - Galatasaray Haberleri

        Abdülkerim Bardakcı: Herkesi Avrupa Ligi Finali için rezervasyona çağırıyorum

        Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, kulüp dergisinin aralık ayı sayısına açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 13:22 Güncelleme: 11.12.2024 - 13:22
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        "Herkesi final için rezervasyona çağırıyorum"
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        Galatasaray'ın milli defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, hem Trendyol Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde zirvede yer alacaklarına inandığını söyledi.

        Galatasaray dergisinin aralık ayı sayısına açıklamalarda bulunan Abdülkerim Bardakcı, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçireceklerini belirterek, "Lig şampiyonluğunu alacağız. Herkesi San Mames Stadı’na (UEFA Avrupa Ligi Finali için) erken rezervasyona çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

        Tecrübeli savunma oyuncusu Bardakcı, tüm başarılara ulaşma şansları olduğunu dile getirerek, "Taraftarımız bize güvensin. İnişler, çıkışlar olacak ama günün sonunda biz başarılı olacağız. Hedeflere bir bir ulaşacağız. Biz çok güçlü bir aileyiz. Birlik olarak her şeyi başaracak gücümüz var. Her zaman kenetlenelim. Başarılar paylaşınca güzel." değerlendirmesinde bulundu.

        Rakibe göre oyun oynamadıklarını belirten Bardakcı, "Büyük, küçük maç ayırmadan her müsabakaya çok iyi konsantre oluyoruz. Büyük maçlarda rakipler daha az kapandığı için oyunumuzu daha iyi gösterme şansı buluyoruz ama ayrım yapmadan her karşılaşmada kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Rakibe göre oynamak bize göre değil." şeklinde görüş belirtti.

        Galatasaray'da ulaşmak istediği hedeflerinin olduğunu da dile getiren sarı-kırmızılı futbolcu, "Konyaspor'da A takıma çıktığım dönemlerde de Avrupa söylentileri hep olmuştu. Galatasaray'daki ilk senemden sonra birçok Avrupa takımının ilgisi oldu. Galatasaray'da daha hedeflerim var. Bu hikayenin şu an yarım kalmasını istemiyorum. Sadece Abdülkerim olarak değil, takım olarak Avrupa'da hedefimize odaklandık. Ancak İtalya favori liglerimden." açıklamasında bulundu.

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