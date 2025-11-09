Abdülkerim Bardakçı: Çok kötü oynadık

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a 1-0 yenilen Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakçı, karşılaşmayı değerlendirdi.

REKLAM advertisement1

"ÇOK KÖTÜ OYNADIK"

Performanslarından memnun olmadığını açıkça dile getiren tecrübeli stoper, "Kazanmamız gereken bir maçtı ama kaybettik. Benim fikrimce çok kötü oynadık. Bunu en kısa zamanda düzeltip seriye devam edeceğiz. Buraya kadar gelip bize destek veren taraftarımıza teşekkür ediyorum." dedi.