Abdülkadir Sünger damga vurdu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Denizlispor'a penaltılarla elenirken konuk ekibin genç kalecisi Abdülkadir Sünger maça damga vurdu.

21 yaşındaki file bekçisi, normal süre ve uzatmalarda 18 kurtarışa imza atarken penaltılarda da performansını gösterdi. Sünger, 5. penaltıda topun başına geçip fileleri bulurken 6. penaltıda rakibine gol izni vermedi.