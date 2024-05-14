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        Haberler Spor Futbol Diğer Abdülkadir Ömür, Hull City'de ayın futbolcusu seçildi - Futbol Haberleri

        Abdülkadir Ömür, Hull City'de ayın futbolcusu seçildi

        İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'e transfer olan Abdülkadir Ömür, Avrupa'da kendini buldu. 24 yaşındaki futbolcu Hull City'de üst üste ikinci kez ayın oyuncusu seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 12:43 Güncelleme: 14.05.2024 - 12:43
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        Hull City'de ayın oyuncusu Abdülkadir Ömür!
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        İngiltere Championship ekibi Hull City'de nisan ayının en iyi futbolcusu, milli oyuncu Abdülkadir Ömür oldu.

        Hull City Kulübü, yapılan ankette oyların yüzde 42'sini alan Abdülkadir Ömür'ün ayın futbolcusu seçildiğini duyurdu.

        Orta sahada görev alan 24 yaşındaki futbolcu, üst üste ikinci kez bu onura layık görüldü.

        Abdülkadir, geçen ay Queens Park Rangers'ı 3-0 yendikleri lig maçında Ozan Tufan'ın attığı ilk golün asistini yapmıştı.

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