AA

Adalet Bakanı Gül, İzmir'de Alevi bir ailenin evinin işaretlenmesi hakkında, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma açmıştır ve kolluk kuvvetlerimiz de her türlü incelemesini yapmaktadır. Bu işi yapan ya da yaptıranların, kişi ya da kişilerin tespiti yönünde titiz bir çalışma devam etmektedir" dedi.

Bakan Gül, İzmir'de Alevi bir ailenin evinin duvarına yazı yazılmasıyla ilgili olarak, "Olay esnasından itibaren İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma açmıştır ve kolluk kuvvetlerimiz de her türlü incelemesini yapmaktadır. Bu işi yapan ya da yaptıranların, kişi ya da kişilerin tespiti yönünde titiz bir çalışma devam etmektedir. Türkiye'de Alevisi, Sünnisi, Türk'ü, Kürt'ü ile 82 milyon hep birlikte kardeşiz. Hiçbir evimizin huzurunu hiç kimse bozamaz ve hiçbir kimse mezhebinden, inancından, düşüncesinden, yaşam tarzından dolayı başka bir muameleye de tabi tutulamaz. Türkiye bir hukuk devletidir. Bu tür fiillere karşı gereken her zaman en ağır şekilde elbette karşılığını bulacaktır. O eve yazılan yazı hepimizin evine yazılan yazıdır. Çünkü Türkiye 82 milyon hepimizin evidir" dedi.

Bakan Gül, yeni yargı paketine ilişkin olarak da "Gazete, medyanın da desteklenmesi, hür bir şekilde yayınlarını yapabilmeleri ve bu anlamda desteğin sürmesi için ilanlarla ilgili, sona erdirmeyle ilgili şu an itibarıyla pakette herhangi bir düzenleme söz konusu değil. Elektronik satış usulüyle ilgili düzenlemeler, icrayı kolaylaştıracak birtakım farklı düzenlemeler var" ifadelerini kullandı.