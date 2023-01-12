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ABD’nin Illinois eyaletinde silah satışı yasaklandı

ABD’nin Illinois eyaletinde saldırı silahlarının satışı veya bulundurulması yasaklandı. Ülkede yasak kararı alan eyalet sayısı 9'a yükseldi

Giriş: 12.01.2023 - 02:15 | Güncelleme: ABONE OL
ABD’nin Illinois eyaletinde silah satışı yasaklandı
ABD'de bir eyalette daha silah satışı yasaklandı
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AA

ABD’de Illinois, ülkede saldırı silahlarının satışını veya bulundurulmasını yasaklayan en son eyalet oldu.

Eyalet meclisinde kabul edilen "Illinois Topluluklarını Koruma Yasası" Vali J.B. Pritzker tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

Pritzker, yaptığı açıklamada, “Eyaletimizin sokaklarından en tehlikeli silahların kaldırılmasına yönelik taahhüdü bugün yerine getirerek, ülkedeki en güçlü saldırı silahları yasaklarından birini imzaladık ve bundan gurur duyuyorum." dedi.

Illinois Eyaleti Tüfek Birliğince yapılan yazılı açıklamada ise yeni yasanın eyalette silah sahibi 2,5 milyon kişiyi etkileyeceği, söz konusu yasanın iptali için mahkemeye başvurulacağı kaydedildi.

Yeni yasa, otomatik veya yarı otomatik saldırı silahlarının yanı sıra yüksek kapasiteli şarjörler ve seri ateş eden silahların satışını ve bulundurulmasını yasaklıyor.

9 EYALETTE YASAKLANDI

Ülkede, Washington D.C. dahil olmak üzere Illinois'le birlikte 9 eyalette yarı veya tam otomatik saldırı silahlarının satışı ve bulundurulması yasaklandı.

Illinois eyaletinin Highland Park bölgesinde geçen yıl 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi ölmüş, 30 kişi yaralanmıştı.

Aynı gün saldırıdan sonra aracıyla kaçarken yakalanan 22 yaşındaki zanlı Robert E. Crimo'nun saldırıyı planlamak için haftalarca çalıştığı ve yarı otomatik silahıyla 70'ten fazla atış yaptığı bilgisi paylaşılmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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