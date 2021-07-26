Büyükelçiliğin Twitter hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Türk birliklerinin El-Bab yakınlarında saldırıya uğradığı haberini almaktan üzüntü duyduk. Hayatını kaybeden iki askerin ailelerine en içten başsağlığı dileklerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz."

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 24 Temmuz'da bir üs bölgesine intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda 2 asker şehit olmuş, 2 asker ise yaralanmıştı.