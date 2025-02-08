ABDde mahkeme, USAID çalışanlarının 'idari izne çıkarılması' kararının yürütmesini durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump ve X'in sahibi Amerikalı iş insanı Elon Musk'ın başında bulunduğu Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) ile USAID arasındaki mücadele sürerken mahkeme, Trump yönetiminin kararının yürütmesini durdurdu.

CNN'in haberine göre, Washington DC Bölge Mahkemesi Yargıcı Carl Nichols, yaklaşık 2 bin 200 USAID çalışanının "idari izne çıkarılması" kararının yürütmesinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

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Nichols, görevinden uzaklaştırılan yaklaşık 500 çalışanın da geçici olarak görevlerine geri dönmesine hükmetti.

Ayrıca kararda "Hiçbir USAID çalışanının 14 Şubat'tan önce kaldığı ülkeden geri çekilmeyeceği" ifadesi yer aldı.

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ABD basınında 10 bini aşkın USAID çalışanının sayısının yaklaşık 300'e düşürüleceği iddiaları yer alırken federal çalışanları temsilen sendikalar, dün USAID konusunda Trump yönetimini dava etmişti.

USAID ile ilgili tartışmalar

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk da USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. Ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

Daha sonra Başkan Trump ve Musk, USAID'in kapatılması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Associated Press (AP) haber ajansına ve New York Times (NYT) gazetesine yapıldığı belirtilen ödemelere tepki gösteren Musk, AP'ye gerçekleştirilen ödeme için "vergi mükelleflerinin paralarının israfı" yorumunda bulunmuş, NYT'ye yapılan ödemeye ilişkin ise "NYT, hükümet tarafından fonlanan bir gazete." ifadesini kullanmıştı.