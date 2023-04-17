ABD’de doğum günü partisine silahlı saldırı: En az dört ölü

Jessica Parker ve James Gregory | BBC News, Alabama ve Londra

Reuters

ABD’nin Alabama eyaletinde Pazar günü bir doğum günü partisini basan bir silahlı saldırgan dört kişiyi öldürdü.

Bir gencin 16. yaş günü partisinde yaşanan olayda en az 28 kişi de yaralandı.

Yerel basın, lisesinin yıldız atletleri arasında yer alan Phil Dowdell adlı bir öğrencinin de hayatını kaybettiğini yazdı.

ABD Başkanı Joe Biden, milletvekillerine silahlanmayı daha sıkı kontrol altına almak için yasa çıkarmaları çağrısında bulundu.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada “Çocuklarımızın bir doğum günü partisine bile korku içinde olmadan katılamaması, ulusumuzun içinde bulunduğu durumla ilgili bize ne anlatıyor?” ifadeleri yer aldı.

Gun Violence Archive (Silah Şiddeti Arşivi) adlı oluşuma göre bu yılın ilk dört ayında ülke genelindeki bununla birlikte 160 defa kalabalığın üzerine ateş açıldığı türden saldırı düzenlendi.

Dün Kentucky’de düzenlenen bir diğer saldırıda iki kişi hayatını kaybederken dört kişi de yaralandı.

Alabama eyaletinin kolluk kuvvetlerinden Jeremy Burkett, soruşturmanın “uzun ve karmaşık olacağını” söyledi.

Önceki saldırıların aksine, bu sefer aradan saatler geçmiş olmasına rağmen saldırgana dair hiçbir şey açıklanmadı.

Şüphelinin adı bilinmediği gibi, saldırının nasıl sonlandırıldığı veya saldırganın öldürülüp öldürülmediği de bilinmiyor.

BBC

Yaralılar arasında hayati tehlikesi olanların da yer aldığı açıklandı.

Alabama, silah edinme hakkının en fazla korunduğu eyaletler arasında yer alıyor.

Silah sahipliğinin kısıtlanmasını savunanlar bu nedenle Cumhuriyetçi Vali Kay Ivey’nin başsağlığı mesajının samimiyetsiz olduğunu söyledi.

Geçen yıl çıkardığı bir düzenleme, görünmediği müddetçe halk içinde silah taşımak için ruhsat alma zorunluluğu kaldırmıştı.

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