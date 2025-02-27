Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD yönetimi işten çıkarmalara hazırlanıyor | Dış Haberler

        ABD yönetimi işten çıkarmalara hazırlanıyor

        ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi, federal kurumlara iş güçünü azaltmak üzere hazırlık yapmaları talimatı verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 00:33 Güncelleme: 27.02.2025 - 00:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD yönetimi işten çıkarmalara hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Russell Vought, ABD'deki federal kurumlara konuya ilişkin bildiri gönderdi.

        Bildiride, Başkan Trump'ın federal kurumların yöneticilerine "büyük çapta iş gücü azaltılmasına hazırlık yapmaları" talimatı verdiği belirtildi.

        Federal kurumların, 13 Mart'a kadar yeniden yapılanma kapsamındaki planlarını sunmaları gerektiği kaydedilen bildiride, plan kapsamında işten çıkarılanların pozisyonlarına da "bir daha istihdam sağlanmayacağı" ifade edildi.

        Bildiride, federal hükümetin "masraflı, verimsiz ve borç içerisinde" olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "Amerikan halkına hizmet edecek bir şey üretmiyor. Hatta vergiler radikal çıkar gruplarına fayda sağlıyor ve çalışkan Amerikan vatandaşlarına zarar veren verimsiz ve gereksiz programların finansmanı için zimmete geçiriliyor."

        Bildiride, ulusal güvenlikle ilgili pozisyonlar ve ABD Posta Servisi'nin, söz konusu talimatlardan muaf olduğu kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM'den kritik açıklamalar
        DEM'den kritik açıklamalar
        Bursa'nın tarihi kalesinde yangın
        Bursa'nın tarihi kalesinde yangın
        Zelenskiy cuma günü ABD'de
        Zelenskiy cuma günü ABD'de
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rubio: Çin zengin ve güçlü bir ülke olacak
        Rubio: Çin zengin ve güçlü bir ülke olacak
        İlk hedef 350 dolar
        İlk hedef 350 dolar
        Lavrov: Barış gücüne dair herhangi bir seçeneği düşünmüyoruz
        Lavrov: Barış gücüne dair herhangi bir seçeneği düşünmüyoruz
        Fenerbahçe'den Dzeko harekatı!
        Fenerbahçe'den Dzeko harekatı!
        Karlı yolda düştü, hayatını kaybetti
        Karlı yolda düştü, hayatını kaybetti
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        F.Bahçe'den TFF'ye yabancı hakem talebi!
        F.Bahçe'den TFF'ye yabancı hakem talebi!
        Araçtaki yangında can verdiler: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı
        Araçtaki yangında can verdiler: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        Görünümü 'Olay' oldu
        Görünümü 'Olay' oldu
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        Habertürk Anasayfa