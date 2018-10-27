27 EKİM 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
ABD basını, güvenlik kaynaklarına dayandırdıkları haberlerinde, ülkedeki muhaliflere gönderilen şüpheli paketlerle ilgili olarak, Federal yetkililerin Florida eyaletinde bir kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü Sarah Isgur Flores, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anda bir kişinin gözaltında olduğunu teyit edebiliriz" ifadesini kullandı.
BOMBACI TRUMP FANATİĞİ ÇIKTI
ABD basını hukuki kaynaklara dayandırılan haberlerde, ülkedeki tanınmış muhalif isimlere ve kurumlara bombalı paket gönderen ismin 56 yaşındaki Cesar Sayoc olduğunu duyurdu. FBI tarafından yakalanan Sayoc'un ifadesinin alındığı öğrenildi. Cesar Sayoc muhaliflere, "boru bombası" adı verilen patlayıcı düzeneği gönderiyordu.
56 yaşındaki Cesar Sayoc'un aracı da polis tarafından incelemeye alındı.
ABD'DE ŞU İSİMLERE BOMLALI PAKET GİTMİŞTİ
- Eski Başkan Barack Obama
- Eski Dışişleri Bakanı ve First Lady Hillary Clinton
- Eski Adalet Bakanı Eric Holder
- Eski CIA Direktörü John Brennan
- Temsilciler Meclisi Kaliforniya üyesi Maxine Waters
- Demokrat Parti'nin bağışçılarından ünlü milyarder George Soros
- Maxine Waters'ın hem ofis hem ev adresine paketler yollandığı saptandı.
Ayrıca bu kişiler dışında CNN haber kanalının New York stüdyolarının bulunduğu Time Warner binasına, ünlü oyuncu Robert De Niro'nun restoranına da bombalı paketler yollandı. FBI ayrıca eski Başkan Yardımcısı Joe Biden´ın adresine gönderilen iki ayrı paketi de posta dağıtım merkezindeyken ele geçirdi.
FBI, bombalı paketlerden en az beşinin üzerinde gönderici adresi olarak eski Demokrat Parti Ulusal Komitesi Başkanı Debbie Wasserman Schultz´un adresinin olduğunu açıkladı.
Eski Adalet Bakanı Eric Holder´a gönderilen paket, adres yanlışlığı nedeniyle gönderici olarak görünen Schultz´un adresine gitti. Eski CIA Direktörü Brennan´a gönderilen bombalı paketin üzerinde de adres olarak CNN televizyonun New York stüdyolarının adresi yazıldı.
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