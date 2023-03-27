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ABD'de hortumun vurduğu Mississippi'de olağanüstü hal ilan edildi: 26 ölü

ABD'de şiddetli hortumun vurduğu Mississippi eyaleti ve çevresinde olağanüstü hal ilan edildi. Büyük yıkıma yol açan hortumda 26 kişi hayatını kaybetti

Giriş: 27.03.2023 - 01:36 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'yi hortum vurdu, olağanüstü hal ilan edildi: 26 ölü
ABD'yi hortum vurdu, olağanüstü hal ilan edildi: 26 ölü
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AA

ABD'nin Mississippi eyaleti ve çevresinde büyük yıkıma yol açan, 26 kişinin hayatını kaybettiği hortum nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

AA'nın haberine göre; ABD Başkanı Joe Biden, yıkıcı etkisi büyük olan 10'dan fazla hortumun etkisiyle Mississippi ve çevresinde 26 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine, bölge için federal acil durum ilan ettiğini açıkladı.

EKİPLER ENKAZ ALTINDA CANLI ARADI

Kurtarma ekipleri, doğal felaketin ikinci gününde de enkaz altında canlı ararken, bölge halkı evlerinin yıkıntıları arasında değerli eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

SON 50 YILIN EN BÜYÜĞÜ

Rolling Fork kasabasının genellikle düşük gelirlilerden oluşan halkının, son 50 yılın en büyük hortumu olduğu belirtilen afet nedeniyle büyük zarar gören evlerini tekrar yaşanır hale getirmek için uğraştığı görüldü.

HIZI SAATTE 300 KİLOMETREYİ AŞTI

Kasırga benzeri hava fenomenlerini raporlayan Ulusal Hava Durumu Servisi, Rolling Fork'u vuran hortumun 5 üzerinden 4 şiddetinde olduğunu ve hızının saatte 300 kilometrenin üzerine çıktığı anların tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) yetkilileri, bölge halkına yaptığı yardımları Twitter üzerinden paylaşırken, Mississippi'nin Cumhuriyetçi valisi Tate Reeves, "Ne yazık ki Mississippi'de potansiyel olarak daha fazla kötü hava koşulları bize doğru yaklaşıyor." diyerek vatandaşları güvenlik konusunda uyardı.

23 Mart akşamı, Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), afet öncesi, eyaletin Rolling Fork bölgesine doğru ilerleyen bir hortum konusunda uyarı paylaşmış, "Hayatınızı korumak için hemen saklanın." ifadesine yer vermişti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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