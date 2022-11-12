ABD'yi 'Nicole Kasırgası' vurdu

AA

ABD'nin Florida eyaletine ulaşan Nicole Kasırgası nedeniyle şiddetli yağmur ve sel baskınlarının meydana geldiği, 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, fırtınanın şiddetiyle kopan elektrik telinin bir erkek ve bir kadının üzerine düştüğü, elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılan 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nicole Kasırgası Florida'ya ulaşırken şiddetini azaltsa da deniz suyunun yükselmesi ve dalgaların güçlenmesi nedeniyle sahil şeridindeki bazı evler, temelleri zarar görerek yıkıldı.

Kasırga nedeniyle eyalet genelinde on binlerce ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

Nicole, yaklaşık 40 yıl sonra Kasım ayında ABD'yi vuran ilk kasırga olarak da kayıtlara geçti.

Florida Valisi Ron DeSantis de bölgede incelemelerde bulundu.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.