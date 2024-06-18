Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu ABD ve İngiltere'den Yemen'e hava saldırısı | Dış Haberler

        ABD ve İngiltere, Yemen'e 10 hava saldırısı düzenledi

        Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin, ülkenin batısındaki Hudeyde kentine 10 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 03:28 Güncelleme: 18.06.2024 - 03:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD ve İngiltere'den Yemen'e hava saldırısı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalının haberinde, ABD ve İngiltere'nin, 6 hava saldırısıyla Uluslararası Hudeyde Havalimanı'nı hedef aldığı ifade edildi.

        AA'nın haberine göre; ABD ve İngiltere'nin, Yemen'in Kızıldeniz'deki Kamaran Adası'na da 4 hava saldırısı düzenlediği belirtilirken, saldırı ve sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

        KIZILDENİZ'DE GERİLİM

        Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

        Husilerin eylemleri sebebiyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

        ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

        ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

        Hudeyde, uzun bir kıyı şeridine sahip olmasının yanı sıra uluslararası bir havaalanı ve 3 hayati limanı da içermesi nedeniyle Yemen'in en önemli eyaletlerinden biri kabul ediliyor.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #İngiltere
        #YEMEN
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sarıyer'de otluk alanda yangın çıktı
        Sarıyer'de otluk alanda yangın çıktı
        İşte Mourinho'nun United'dan istediği isim!
        İşte Mourinho'nun United'dan istediği isim!
        Evini ateşe verdi, mahalleli linç etmek istedi
        Evini ateşe verdi, mahalleli linç etmek istedi
        Stoltenberg'den savunma harcamaları açıklaması
        Stoltenberg'den savunma harcamaları açıklaması
        Metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı
        Metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı
        Montella'dan sakatlıklar için açıklama!
        Montella'dan sakatlıklar için açıklama!
        Fransa bir attı üç aldı!
        Fransa bir attı üç aldı!
        Binlerce İsrailli sokağa döküldü
        Binlerce İsrailli sokağa döküldü
        Beren daha fazla dayanamadı
        Beren daha fazla dayanamadı
        Belçika'ya Slovakya şoku!
        Belçika'ya Slovakya şoku!
        Dubois gelişmesi!
        Dubois gelişmesi!
        AB'yi gelecek 5 yıl yönetecek isimler belirleniyor
        AB'yi gelecek 5 yıl yönetecek isimler belirleniyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ateşkese zorlanmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ateşkese zorlanmalı
        Hacer'in 30 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı!
        Hacer'in 30 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı!
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Uyanık kalmak için etkili 7 yol!
        Uyanık kalmak için etkili 7 yol!
        Binlerce yıllık kayalar ne anlatıyor?
        Binlerce yıllık kayalar ne anlatıyor?
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Habertürk Anasayfa