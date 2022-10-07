ABD ve Güney Kore'den ortak tatbikat

Açıklamada, tatbikatların, “Kuzey Kore’nin herhangi bir provokasyonuna karşı yanıt verme hızını güçlendirmeyi” amaçladığı vurgulandı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ABD’nin nükleer güçle çalışan savaş gemisi USS Ronald Reagan’ın ve Güney Kore gemilerinin katıldığı deniz tatbikatının başladığı belirtildi.

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına yanıt olarak, ortak tatbikatlarda Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) karadan karaya 4 füze ateşlemişti.

ABD, Güney Kore ve Japonya, son 5 yıldır ilk kez, 30 Eylül'de Doğu Denizi bitişiğindeki uluslararası sularda anti-denizaltı tatbikatı düzenlemişti.

Bunun ardından, Kuzey Kore 6 Ekim’de, Doğu Denizi yönüne iki balistik füze fırlatmıştı.

Pyongyang yönetiminin, 2022 başından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek, 20'yi aşkın farklı menzillerde balistik füze denemesi gerçekleştirdiği biliniyor.