ABD ve Çin mutabakata vardı

ABD ve Çin mutabakata vardı

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İki ülkenin yaptığı ortak açıklamaya göre, ABD'nin İklim Değişikliği Özel Temsilcisi John Kerry ile Çin'in İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Şie Cınhua'nın Çin'de ve ABD'de yaptığı görüşmelerin ardından, iki ülke arasında iklim işbirliği çalışma grubunu yeniden faaliyete geçirme kararı alındı.

Anlaşma kapsamında iki ülkenin, "2030'a kadar yenilenebilir enerji kapasitesinin küresel ölçekte artırılması" ve "kömür, petrol ve doğal gazın ikamesinin hızlandırılması" için birlikte çalışacağı belirtildi.

Anlaşmayla iki ülkenin, metan gibi sera etkisine yol açan karbondioksit dışındaki gazların kontrolünü, karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik 2035 vadeli planlarına dahil edeceği kaydedildi.

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METAN GAZI KONTROLÜ

Çin, emisyon azaltma stratejisi kapsamında ilk kez metan gazının kontrolüyle ilgili taahhütte bulundu.

Ülkeler, ayrıca orman kaybına ve plastik kirliliğine karşı da ortak mücadele kararı aldı.

İklim değişikliği mutabakatı, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bugün San Francisco'da yapacağı ikili görüşmeden saatler önce duyuruldu.

Mutabakatın, bu ay Dubai'de düzenlenecek 2023 BM İklim Değişikliği Konferansı (COP28) öncesinde, dünyanın en fazla karbon emisyonuna yol açan iki ülkesi arasında önemli bir ortak zemin oluşturacağı öngörülüyor.

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, Çin 2022'de 12,1 gigatonla en fazla karbon emisyonuna yol açan ülke olurken, onu 4,7 gigaton ile ABD izledi.

Pekin yönetimi, iklim hedefleri kapsamında karbon emisyonlarını 2030'dan itibaren azaltmayı ve 2060'ta "karbon nötr" olmayı hedefliyor.