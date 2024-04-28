ABD, Ukrayna'ya 'acilen' Patriot savunma füzeleri göndermeye hazırlanıyor

Getty Images Almanya tarafından kullanılan bir Patriot füze sistemi

ABD Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde onaylanan askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna'ya "acilen" Patriot hava savunma füzeleri ve topçu mühimmatı göndereceğini açıkladı.

Savunma Bakanı Lloyd Austin Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'nin bu yönde 6 milyar dolarlık fon ayırdığını paylaştı.

Ukrayna, Rusya'nın dün gece boyunca büyük bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini, üç bölgede enerji altyapılarını vurduğunu ve dört enerji santralinin ciddi hasar gördüğünü açıkladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, artan Rus hava tehdidine karşı Patriotlara "acilen" ihtiyaç duyulduğunu ve "şu anda hayat kurtarabileceklerini ve kurtarmaları gerektiğini" söyledi

Ancak füzeleri fırlatmak için gerekli Patriot sisteminin gönderilmeyeceği belirtildi.

Dün basının sorularını yanıtlayan Savunma Bakanı Austin, ABD'nin bugüne kadarki en büyük güvenlik yardım paketini Ukrayna'ya ulaştırmak için "derhal harekete geçeceğini" söyledi.

BBC'ye konuşan bir kaynak, ABD tarafından açıklanan 6 milyar dolarlık yardımın Çarşamba günü ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanan ve 1 milyar dolarlık ek acil yardımı da içeren 60 milyar dolarlık yardım paketinin bir parçası olduğunu doğruladı.

Bu kapsamda Ukrayna'ya hava savunma sistemleri, insansız hava araçları ve topçu mühimmatı gönderilecek. Ancak Patriot füze sistemleri bunun içinde yer almayacak.

Austin, "[Ukraynalıların] ihtiyacı olan sadece Patriotlar değil, başka tür sistemlere ve önleyicilere de ihtiyaçları var. Patriot'u sihirli değnek haline getirme konusunda hepimizi uyarmak isterim" diye konuştu.

Ancak Austin, Patriot füze sisteminin yakında Kiev'e gönderileceğinden emin olduğunu ve Avrupalı ortaklarla bu yönde görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Yardım paketinin bir kısmı da Ukrayna'nın kendi savunma sanayisini geliştirmesine ayrılacak ve böylece Ukrayna, ihtiyaç duyduğu mühimmatı üretmeye başlayabilecek.