Türkiye'yi 'seyahati gözden geçirin' anlamına gelen 3'üncü kategoride tutan ABDDışişleri Bakanlığı, "Terör örgütleri Türkiye'de muhtemel saldırılar için komplo kurmayı sürdürüyor" ifadesine yer verdi.

Washington yönetimi, en riskli ülkeleri sınıflandırdığı ve 'seyahat etmeyin' anlamına gelen 4'üncü kategoriye de Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırı yakınlarındaki bölgeleri kattı. Bu noktalara seyahat edilmemesi yönünde çağrıda bulunan Amerikan Dışişleri'nin açıklamasında, sınır yakınlarında "terör saldırıları, fidye için insan kaçırma, cinayet ve şiddet kullanılan gösteriler yapıldığı" ifade edildi.